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2022 yılı arı fiyatları belirlendi

Türkiye’de arı yetiştiriciliğin öncü ili haline gelen Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği 2022 yılı için arı fiyatlarını açıkladı. Geçen yıl 80 TL olan çıtalı arı fiyatı bu yıl 150 TL olarak belirlendi. Yangınlar, kuraklık ve girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle zor bir yılı geride bıraktıklarını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, bu yıl arılı çıta fiyatını 150 TL olarak belirlediklerini söyledi.

AYDIN 14.02.2022, 14:39
2022 yılı arı fiyatları belirlendi

Türkiye’de arı yetiştiriciliğin öncü ili haline gelen Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği 2022 yılı için arı fiyatlarını açıkladı. Geçen yıl 80 TL olan çıtalı arı fiyatı bu yıl 150 TL olarak belirlendi. Yangınlar, kuraklık ve girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle zor bir yılı geride bıraktıklarını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, bu yıl arılı çıta fiyatını 150 TL olarak belirlediklerini söyledi.

Türkiye’de 7 yıldır arı fiyatlarını Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği olarak kendilerinin belirlediğini kaydeden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Geçen yıl gerek kuraklık gerekse yangınlar ve girdi fiyatlarındaki artışlardan dolayı arıcılık sektörü zor bir yıl geçirdi. Bu yıl gerek yağışlar gerekse şimdilik iklim şartları oldukça güzel gidiyor. Temennimiz verimli ve bereketli bir sezon. Aydın ilimiz gerek iklimi gerekse çam ormanı varlığı bakımından arı yetiştiriciliği açısından ülkenin önde gelen illeri arasında yer aldığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “İlimizde yaklaşık 450 bin kovan kapasitesi var. Aydın olarak her yıl ortalama 200 bin kovan arı üretilip ülkenin diğer illerine satışını yapıyoruz. İlimizde yaklaşık 3 bin 500’e yakın aile geçimini arıcılıktan sağlıyor. Bu yıl 150 TL olarak açıkladığımız çıtalı arı fiyatının tüm arıcılarımıza hayırlı olsun” dedi.

Arıcılık sadece bal üretimi değil aynı zamanda tarımsal üretimin temelidir

Türkiye’de arıcılığın sadece bal üretimi olarak algılandığını oysa dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde arıcılık faaliyetinin tabiatın dengesi ve tarımsal üretimin temel şartı olarak görüldüğünü belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Maalesef ülkemizde arıcılık faaliyeti sadece bal ve arı ürünü üretimi olarak görülüyor. Oysa arılar olmasa dünyanın ömrünün sadece 5 yıl olduğunu bilim insanları belirtmektedir. Bu nedenle bir tarım ülkesi olan Türkiye’de arıcılığın daha çok desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü tabiattaki tüm nebatatın tozlaşması arılar vasıtası olmaktadır. Bugün dünyada yaşanan gıda sıkıntısı arıcılık azalırsa sıkıntıdan çıkıp kıtlığa dönüşür. Bu nedenle herkesin arıcılığı tarımın olmazsa olmazı olarak görmesini istiyoruz” dedi.

Başkan Özdemir Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği olarak arılı çıta fiyatını 150, nakliye fiyatını 15000, 1 çuval şeker fiyatını 485, ham mum 80, ve boş çerçevenin 5 TL olarak belirlendiğini kaydetti.

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