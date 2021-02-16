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2021 yılı arı fiyatları belirlendi

Türkiye’de arı yetiştiriciliğin öncü ili haline gelen Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği 2021 yılı için arı fiyatlarını açıkladı. Bu yıl çıtalı arının fiyatını 80 TL olarak belirlediklerini kaydeden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Türkiye’de 6 yıldır arı fiyatlarını Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği olarak biz belirliyoruz. Bu yıl çıtalı arı fiyatını 80 TL olarak belirledik. Şimdilik yılımız güzel gidiyor. Bu yağışlarla birlikte iyi bir bahar beklentimiz var” diyerek çalışmalara şimdiden başladıklarını kaydetti.

AYDIN 16.02.2021, 11:54
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2021 yılı arı fiyatları belirlendi

Türkiye’de arı yetiştiriciliğin öncü ili haline gelen Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği 2021 yılı için arı fiyatlarını açıkladı. Bu yıl çıtalı arının fiyatını 80 TL olarak belirlediklerini kaydeden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Türkiye’de 6 yıldır arı fiyatlarını Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği olarak biz belirliyoruz. Bu yıl çıtalı arı fiyatını 80 TL olarak belirledik. Şimdilik yılımız güzel gidiyor. Bu yağışlarla birlikte iyi bir bahar beklentimiz var” diyerek çalışmalara şimdiden başladıklarını kaydetti.

Aydın’ın kovan kapasitesinin 450 bin olduğunu ve her yıl 200 bin kovan arı üretilip ülkenin diğer illerine satışının yapıldığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Aydın’da 2 bin 700’ü birlik üyesi yaklaşık 3 bin 500 aile arı üretimi yapıyor. Bu yıl 80 TL olarak açıkladığımız çıtalı arı fiyatının tüm arıcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde arıcılık faaliyetinin tabiatın dengesi ve tarımsal üretimin temel şartı olarak görüldüğünü belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Maalesef ülkemizde arıcılık faaliyeti sadece bal ve arı ürünü üretimi olarak görülüyor. Oysa arılar olmasa dünyanın ömrünün sadece 5 yıl olduğunu bilim insanları belirtmektedir. Bu nedenle bir tarım ülkesi olan Türkiye’de arıcılığın daha çok desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü tabiattaki tüm nebatatın tozlaşması arılar vasıtası olmaktadır. Bu nedenle arı üretimi de her geçen gün önem kazanmaktadır” diyerek bugün arıcılar olmasa arı üretiminin tabiatın dengesi ve tarımsal faaliyetlerin devamı için devlet eliyle yapılması gerektiğini söyledi.

“Aydın arı üretiminde Türkiye’nin merkezi kabul ediliyor”

Gerek iklimi gerekse bitki örtüsü ve coğrafi yapısı bakımından Aydın’ın Türkiye’nin arıcılık merkezi konumunda olduğunu ve 6 yıldır çıtalı arı fiyatını Aydın Arıcılar Birliği’nin belirlediğini kaydeden Birlik Başkanı Ayhan Özdemir, “Aydın ilimiz aynı zamanda arıcılıkta ve arı geliştirmede marka ildir. Bu nedenle 6 yıldır Arıcılar Birliği olarak fiyatları biz açıklıyoruz. Şu anda ülkenin pek çok şehrinde ağır kış şartları hakim iken bizim bölgemizdeki arılarımız tabiattan polen ve bal toplamaya başladı. Bu nedenle Aydın ilinin arıcılık merkezi olarak görülüp bu yönde de devlet desteklerinin artmasını bekliyoruz. Çünkü şu anda ülkenin pek çok şehrindeki arılarımız Aydın ilinde üretilen arılarla karşılanmaktadır. Nasıl devletimiz dönüm başı desteklemenin yanında üretime de destekleme veriyor ise arıcılar olarak devletten talebimiz aynı zamanda tarımın olmaz ise olmazı olan arıcılığı bal, polen, arı sütü ve propolis üretimine bağlı olarak da destekleme vermesini talep ediyoruz” diye konuştu.
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