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2020 yılı, Germencik Belediyesi için sosyal belediyecilik yılı oldu

Germencik Belediyesi 2020 yılında pandemi döneminde gerçekleştirdiği çalışmalar ile adından söz ettirdi.

AYDIN 17.12.2020, 15:16
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2020 yılı, Germencik Belediyesi için sosyal belediyecilik yılı oldu

Germencik Belediyesi 2020 yılında pandemi döneminde gerçekleştirdiği çalışmalar ile adından söz ettirdi.

Tüm dünyayı saran Covid -19 salgını ülkemizde de ciddi boyutlara ulaşarak can kayıplarına yol açtı. Bu çerçevede Germencik’te ’Korona virüs Eylem Planı’ hazırlayan ve öncü çalışmalar yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, tüm okulları ilaçlatarak, dezenfekte faaliyetlerine eğitim kurumlarından başladı. Yıl boyunca okul ve camiler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, halkın yoğun olarak kullandığı banka, atm gibi noktalar ile tüm sokak ve caddelerde belediye ekipleri dezenfekte çalışması yaptı. Periyodik olarak devam eden çalışmalar çerçevesinde ilçede Covid-19 salgını uzun bir dönem bulaşma şansı bulamadı ve etkinlik anlamında yavaş seyretti.

İlçede salgını kontrol altında tutmak ve bu çerçevede halk sağlığını korumak için sosyal mesafe, maske ve hijyen sloganıyla Korona virüs Eylem Planını sürdüren Belediye Başkanı Öndeş, tüm köylerde dağıtılmak üzere muhtarlara maske teslim etti, ilçede pazaryerleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda ekipleri aracılığıyla 200 bin maske dağıttı. Dezenfekte çalışmalarını da aynı paralelde yürüten Germencik Belediyesi ekipleri bulaşma riskini düşürmek ve hijyeni sağlamak için 2 bin litre dezenfektan kullandı. Tüm okullar, kamu kurum ve kuruluşlarına kolonya, el dezenfektanı, kalem kolonya dağıttı. Öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını korumak için tüm okullara el dezenfekte standı hediye edildi. Bunların yanı sıra Germencik Belediyesi tamamen kendi imkanlarıyla dezenfekte tüneli imal ederek pazaryerleri ile halkın yoğun olarak kullandığı meydanlarda kullanıma sundu. Birçok belediyeye ürettiği bu tünellerden göndererek bu anlamda öncü bir çalışmaya imza attı.

Pandemi dönemi boyunca büyük sıkıntılar yaşayan esnaflara yönelik önemli bir adım atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, konuyu meclise taşıyarak 200 bin TL yardım yapılması yönünde karar çıkarttı. Bu çerçevede faaliyetlerine ara veren veya kısıtlı olarak sürdüren 200 esnafa geri ödemesiz 1000 TL nakit desteği sağlandı. İlçede yer alan bir işletme yada kurumda çalışıyorken ücretsiz izne ayrılmak durumunda kalan vatandaşlara da yardım eli uzatan Öndeş bu kez de bu konuyu meclise taşıyarak 50 bin TL ödenek ayrılmasını sağladı ve 1 aylık elektrik ve su faturalarının ödenmesi yönünde karar aldı. Başvuru yapan ücretsiz izindeki vatandaşların elektrik ve su faturalarının ödemeleri yapıldı. Germencik Belediyesi bunların yanı sıra 3 ton kuru soğan alarak vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı.

Halk arasında kıyafetleri sebebiyle pembe melekler olarak adlandırılan Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı - GESA ekipleri kısıtlamalarda halkın imdadına yetişti. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunduğu için sokağa çıkamayan vatandaşların market, pazar alışverişleri, ilaç alımı gibi işlerinde sosyal anlamda destek veren ekipler önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Pandemi döneminde sosyal belediyecilik anlamında önemli işlere imza atan Germencik Belediyesi bu çizgisini Elazığ ve İzmir depremlerinde de devam ettirdi. Bu illerde deprem felaketi sebebiyle mağdur olan depremzedelere yönelik yardım kampanyası düzenleyen Belediye Başkanı Öndeş, hazırlanan yardım paketlerini Afet Koordinasyon Merkezlerine gönderdi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yaptıkları çalışmalar ile ilgiki olarak, “2020 yılı tüm dünya ve ülkemiz için çok zor bir yıl oldu. Gerek pandemi, gerek depremlerle halkımızın çok zor günler geçirdi ve bu süreç maalesef ciddiyetini koruyarak devam ediyor. Germencik Belediyesi olarak tüm enerjimizi, tüm mesaimizi ve tüm kaynaklarımızı halkımızın sağlığını korumaya ayırdık. İlçemizde yaptığımız çalışmalar çerçevesinde salgını önlemeye ve yayılmasını yavaşlatmaya yönelik ciddi çalışmalara imza attık. Tüm ekiplerimiz tam teyakkuz halinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Deprem bölgelerine de elimizden geldiğince ve gücümüz yettiğince yardımları ulaştırdık ve bu burada büyük bir felaket yaşayan vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarmaya çalıştık. Bizler Germencik Belediyesi olarak insan odaklı hizmet vermeye devam ediyor, sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışıyoruz. Yani halkımızın her zaman yanında ve destekçisi olarak, halk menfaati neyi gösteriyorsa o yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesile ile pandemi ve deprem sebebiyle hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailelerine taziyelerimi bildiriyorum" dedi.
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