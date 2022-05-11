20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 20 yıl hapis cezası ile aranan A.Y. isimli şahıs yakalanırken, gerekli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahısşlar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler son 24 saat içerisinde yaptıkları çalışmalarda Osman Yozgatlı Mahallesi’nde hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl hapis cezası olan A,Y. ile birlikte; kasten yaralama, cinsel taciz, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan aranması bulunan toplam 14 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.