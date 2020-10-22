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20 bin lira değerinde sahte para ele geçirildi
20 BİN LİRA DEĞERİNDE SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ
AYDIN 22.10.2020, 09:31
Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 20 bin 600 TL değerinde 206 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) polisi, uzun süredir takip ettikleri piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan üç kişiyi yakalamak üzere düğmeye bastı. Nazilli yakınlarında, geldikleri araçla yakalanan F. A., Ş. A. ve A S.isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada toplam 20 bin 600 TL değerinde 206 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başaltıldı.
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