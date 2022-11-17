2 çocuk annesi Ararbay, 600 bin TL ile kurtarılacak

Rahim kanseri ile mücadele eden Aydınlı iki çocuk annesi Günaydın Ararbay, 600 bin lira ameliyat parasını bulabilirse ameliyat olup kurtulmayı umut ediyor. Maddi gücü olmadığı için ameliyat olmadığını belirten Günaydın Ararbay, “Çocuklarım için yaşamak istiyorum” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşayan ve akciğer kanseri tedavisi gören eşi Aydın Ararbay’ı bir yıl önce kaybeden Günaydın Ararbay, kısa bir süre sonra kendisinin de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. Biri 7, diğeri 9 yaşında iki çocuk sahibi anne Ararbay, şiddetli ağrılarının başlaması sebebiyle çalıştığı işinden ayrılmak zorunda kaldı. Talihsiz annenin tedavi süreci başlarken doktorlar acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. Özel bir hastanede gerçekleştirilecek olan ameliyat için 600 bin TL istendiğini belirten iki çocuk annesi Ararbay, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Çocukları için yaşamak istediğini söyleyen Ararbay; “Aldığım radyoterapi ve kemoterapi nedeniyle iki böbreğim iflas etti. Tek kurtuluşum bu ameliyat. Doktorlar hastalığın agresif olduğunu ve hızla yayıldığını söyledi. Ameliyat son şansım. Çocuklarımı kimsesiz, boyunları bükük bırakmamalıyım. Daha babalarının yokluğuna alışamamışken çocuklarım annesizliğe nasıl dayanır? Sırf onlar için yaşamak istiyorum. Onları okutup büyüdüğünü, mürüvvetini görmek için bize elini uzatacak hayırseverlerin yardımlarını bekliyorum. 21 Kasım günü için ameliyat tarihi verdiler ama parayı temin edemediğimiz için çaresiziz” diye konuştu.