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18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi Jandarma yakaladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde, 20 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yasin Ş., Jandarma Suç Araştırma Timi’nce (JASAT) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AYDIN 01.07.2021, 17:03
18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi Jandarma yakaladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde, 20 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yasin Ş., Jandarma Suç Araştırma Timi’nce (JASAT) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, Yeniköy Mahallesi yakınlarında oluşturdukları kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildeki Yasin Ş.’ye kimlik sorgulaması yapıldı. Kontrolde, Yasin Ş’nin 20 ayrı suçtan toplam 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yasin Ş.’nin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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