18. Altınkum Yazarlar Festivali başladı

Didim Belediyesi tarafından organize edilen 18. Altınkum Yazarlar Festivali kapılarını açarken, festivalin ilk gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Didim Belediyesi bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Didim Belediyesi organizatörlüğünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Altınkum Yazarlar Festivali, 18’inci kez kapılarını açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününe Deniz Gezmiş’in idam edilişinin 50’nci yıldönümü nedeniyle hazırlanan belgesel damga vurdu. Nebil Özgentürk’ün yönetmenliğini yaptığı belgesel izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Festivalin katılımcıları arasında bulunan Deniz Gezmiş’in abisi Bora Gezmiş, belgesel nedeniyle Özgentürk’e ve etkinliğe ev sahipliği yapan Didim Belediyesi’ne teşekkür etti.

Özgentürk ve Gezmiş’in yanı sıra festivalin ilk gününe Nihat Behram, Mustafa Balbay, Atilla Sarp, Hayri Kandemir ve birçok yazar katıldı. Festivale katılan vatandaşlar ünlü yazarlar ile tanışma ve kitaplarını imzalatma şansına erişti.

Festivalin ilk gününe Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli, Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener ile Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ile Gülru Pere de katıldı. Protokol üyeleri, festivale katılan yazarlara plaket vererek teşekkür etti.

“Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz”

Altınkum Sahili’nde düzenlenen ve 15 Ağustos’a kadar ünlü isimlerin katılımları ile sürecek olan festivale tüm vatandaşları davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Okumak, yaşamı ve dünyayı keşfetmek için açılan bir kapıdır. Zihni güçlendirir ve çağdaş birey olma bilincine katkı sağlar. Altınkum Yazarlar Festivali, bu amaçlar doğrultusunda usta yazarları ve eserlerini yurttaşlarımızla bir araya getiriyor. Ülkemizin en değerli ve aydınlık kalemlerine ev sahipliği yapacağımız 18. Altınkum Yazarlar Festivali’nde, imza günlerinden söyleşilere ve film gösterimlerine kadar birçok etkinlik vatandaşlarımızla olacak. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz" dedi.