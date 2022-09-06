16. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Çevrimiçi Kongresi başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kuzey Makedonya Sosyo-Kültürel Antropoloji Enstitüsü, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Enstitüsü, Özbekistan Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi ve Aydın Kültür Turizm Derneği iş birliği ile düzenlenen 16. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Çevrimiçi Kongresi ve Sanat Etkinlikleri başladı.

Kongre açılışında konuşan ADÜ Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Kongre Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç geleneksel hale gelen etkinlikte Azerbaycan, Özbekistan, K.Makedonya gibi ülkelerin akademik kuruluşları ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç, geleneksel hale gelen kongre çerçevesinde açılan uluslararası sergiye İran, Azerbaycan, Özbekistan, Amerika, Nijerya, Makedonya, Endonezya, Bulgaristan gibi ülkelerden katılan sanatçıların birer adet eserlerinin yer almasının Türk sanatını vurgulama adına önem taşıdığını belirtti.

Kongrenin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkür eden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç, kongrenin ülkemize ve insanlığa fayda sağlaması dileğinde bulundu.

Azerbaycan, K. Makedonya ve Özbekistan akademik kurumlarının temsilcileri konuşmalarında ADÜ’de düzenlenen 16. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Çevrimiçi Kongresi için teşekkür etti.

9 ülkeden bilim adamlarının katılımı ile başlayan etkinlik üç gün sürecek.