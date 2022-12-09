16. Travel Turkey’e Kuşadası standı damga vurdu

Kuşadası, bu yıl 16. kez düzenlenen ve dünyanın önemli turizm fuarlarından olan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı’nda yerini aldı.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Ticaret Odası’nın öncülüğünde KODER ve TÜRSAB iş birliğiyle katılım sağlanan Travel Turkey İzmir Fuarının ilk gününde Kuşadası standı büyük ilgi gördü. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından düzenlenen açılış kokteyli standa renk kattı.

16 yıldır dünyanın önde gelen turizm profesyonellerini ağırlayan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı (TTI), 10 Aralık tarihine kadar kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gaziemir’de bulunan Fuar İzmir’de başlayan Travel Turkey İzmir’de bu yıl 80 ülke ve yüzlerce turizm merkezinden 2 bin katılımcı yer aldı.

İlk günde ziyaretçi akını

Kuşadası da B salonunda bulunan C110 standındaki yerini aldı. 3 gün boyunca Kuşadası’nın doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile konaklama imkanlarının tanıtımının yapılacağı Kuşadası standı fuarın ilk gününde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Tüm gün boyunca binlerce kişiyi ağırlayan Kuşadası standı düzenlenen müzik dinletileri ve dans gösterileri ile de ilgi odağı oldu.

Travel Turkey İzmir’e, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile birlikte katılan Başkan Ömer Günel, açılış nedeniyle Kuşadası standında bir kokteyl verdi. Kuşadası Kent Orkestrası’nın birbirinden güzel ezgilerle büyük renk kattığı kokteylde konuşan Başkan Ömer Günel, fuarların önemine dikkat çekerek “Yeni turizm anlayışında misyonumuzu üstlenmek için çalışıyoruz. Kuşadası 2023’te kendi rekorunu kıracak. İlk yılımızda yaratımcı ve inovatif bir proje olarak açıkladığımız Mars Koloni vardı. Amaç, bildiğimiz turizm dışında günceli yakalayıp kişisel deneyimi ön plana çıkaralım turizm yatırımlarına destek verelim ve içerisinde olalım demiştik. İlk olarak Ada Camping’i yaptık ve ilk yılda ilk 5’e girdi. Şimdi de Mars Koloni’nin bir bölümünü yapacağız ve çok ilgi uyandıracağını düşünüyorum” diye konuştu.

Turizmcilerin iki buçuk yıllık pandemi dönemi boyunca Kuşadası için turizmin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anladıklarını belirten Başkan Ömer Günel “Bu yıl herkes mutlu ve keyifler yerinde” dedi. Londra’da düzenlenen turizm fuarında da Kuşadası’na büyük bir ilgi olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel bu ilginin önümüzdeki süreçte daha da artacağını söyledi. Dünyanın önde gelen turizm fuarlarına katılım sağlayarak Kuşadası’nın tanıtımını yapmayı sürdüreceklerine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “2023 sezonunun tüm turizmcilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.