15 yıldır dağlarda üreticilere enerji dağıtıyor

Aydın’ın dağlarından geçimini sağlayan üreticilerde hasat hareketliliği yaşanırken, tatlıcı Uğur Aymergen ise 15 yıldır arabasına doldurduğu tatlılar ile dağlara çıkarak üreticilere enerji dağıtıyor.

Ovaları kadar dağları da bereketli olan Aydın’da üreticiler geçimlerini sağlamak için gece gündüz çalışırken, 15 yıldır seyyar tatlıcılık yapan Uğur Aymergen ise arabasına doldurduğu tatlılar ile dağları gezerek üreticilere enerji dağıtıyor. Aydın, İzmir ve Manisa sınırlarında bulunan Malgaç, Kervan, Ovacık başta olmak üzere bölgedeki dağları gezen Aymergen, yazın dondurma kışın ise tatlı satıyor. 2007’den beri bu işi yaptığını ifade eden Aymergen’in geliş saatlerini ezberleyen bölgedeki üreticiler ise yola çıkarak adeta tatlıcıyı karşılıyor.

İşini severek yaptığını ifade eden Uğur Aymergen; “Baklavadan tulumbaya kadar birçok çeşidimizi üreticilerimizin ayağına kadar getiriyorum. Malgaç, Kervan Dağı gibi bölgedeki dağlarımızı gezerek halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Çiftçilerimiz benim geleceğim saati bilirler ve yola çıkarak beni beklerler. Yıllardır bu şekilde geçimimi sağlıyorum. Sağolsun bölge halkımız da ürünlerimizi seviyor ve bizi tercih ediyor” dedi.