15 yıldır atıl durumda olan okullarının değerlendirilmesini istiyorlar

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Gölcük Mahallesi sakinleri, 15 yıldır sessizliğe bürünen köy okulunun, Köy Yaşam Merkezi ya da başka bir amaçla değerlendirilerek yeniden eskii günlerine dönmesini istiyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen “Köy Yaşam Merkezleri” projesi çerçevesinde Aydın’da da atıl durumda olan ve kullanılmayan köy okulu binaları, Köy Yaşam Merkezi adıyla yeniden hizmete açılıyor. Proje çerçevesinde geçtiğimiz aylarda Aydın’da atıl durumda bulunan 42 köy okulu da yaşam merkezine dönüştürülürken Efeler ilçesinde bulunan Gölcük İlkokulu da 15 yıldır atıl durumda bekliyor. Mahalle sakinleri ise harabeye dönen okullarının yeniden canlandırılarak Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürülmesini istiyor.

Efeler ilçesinin Gölcük Mahallesi’nde harabe durumuna gelen köy okulunun, “Köy Yaşam Merkezleri” projesiyle 15 yıl aradan sonra yeniden eski günlerine dönmesini isteyen mahalle sakinleri 2007 yılına kadar köy okulu olarak kullanılan ve kapandığı günden bu yana sessizliğe bürünen okul binasının yeniden hizmete açılacağı günü bekliyor.

Aydın genelinde hayata geçirilen merkezlerde eğitim gören anaokul öğrencilerinin yanı sıra köydeki kadınlara da el sanatları kursu ve öğrencilere bilim ve teknoloji dersleri verilirken, mahalle sakinleri benzer hizmetin kendileri için de yapılmasını istiyor.

“Dil döküyoruz ama ilgilenen yok”

Mahalle girişinde atıl halde bulunan okulun hem mahallelerine yakışmayan bir görüntü oluşturduğunu hem de özellikle yaz aylarında tinerci yuvası olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Ercan Çoban; “Burası Gölcük İlkokulu’ydu ama 15 yıldır atıl durumda. Buranın değerlendirilmesini istiyoruz. Okulun bahçesi yeterince büyük ve üzeri kapatılsa, düğün salonu gibi kullanılsa çok iyi olur. Hatta okul açılsa daha da iyi olur. Çünkü çocuklarımız 1 kilometre uzaklıkta İmamköy Mahallesi’ndeki anasınıfına gidiyorlar. Muhtarlık olarak İmamköy Mahallesi’ne bağlı olduğumuzdan mı bilmiyorum ama bir şey yapılmıyor buraya. Dil döküyoruz burası yapılsın diye ama hiç burayla ilgilenen yok” dedi.

Okulun Köy Yaşam Merkezi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kezban Çoban ise “Yakında burası çökecek. Çökmeden en azından değerlendirilsin, Köy Yaşam Merkezi yapılsın. Burası köyün girişinde yüz akı olması gerekirken yüz karamız oldu. Bilinmedik insanlar gelip burada kalıyor, korkuyoruz. Geceleri, özellikle yaz aylarında tenha oluyor, ipsiz sapsız şahıslar geliyor, kalıyor. İmamköy Muhtarı da ilgilenmiyor. Köyün girişinde tabelamız bile yok. Bu köyün muhtarlığı ayrılmadığı sürece buraya hiçbir şey olmaz. Okul olmayacaksa bile kadınlarımıza yönelik dikiş nakış kursu gibi bir yer açılsın. Yetkililerin sesimizi duymasını ve ilgilenmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.