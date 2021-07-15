15 Temmuz Şehidi Eker’in annesinin ağıtları yürekleri dağladı

15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris’te teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker’in annesi Güzel Eker’in, oğlunun mezarı başındaki ağıtları yürekleri dağladı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Aydın’da şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Tellidede Mezarlığı’nda başlayan programın ardından Kemer Mezarlığı’ndaki şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki protokol, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı korumak için yola çıkan ve teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Nedip Cengiz Eker’in de kabrini ziyaret etti. Duaların okunup, şehidin kabrine çiçek bırakılırken, şehidin annesi Güzel Eker’in oğlunun mezarına sarılarak yaktığı ağıtlar ise yürekleri dağladı. Oğlunun mezarına sarılan şehit annesi Eker’i Vali Aksoy teselli etmeye çalıştı.