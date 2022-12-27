15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen tesisatçı ağır yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanda tamirat işi yaparken yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen su tesisatçısı ağır yaralandı.

Olay, Girne Mahallesi Ormancı Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atilla İ. isimli su tesisatçısı 4 katlı binada çalıştığı sırada bastığı plastik çatı kırıldı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen Atilla İ. ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tesisatçıyı düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan tesisatçı ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan tesisatçının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.