15 bin nüfuslu kırsal mahallede, postaların sahiplerini bulmak iğneyle kuyu kazmak kadar zor oluyor

Türkiye’nin en büyük kırsal mahallelerinden biri olan ve Aydın’ın İncirliova ilçesindeki yaklaşık 15 bin nüfuslu Acarlar Mahallesi’nde isme gönderilen mektupların sahiplerini bulmak iğne ile ile kuyu kazmak kadar zor oluyor. Pek çok kırsal mahallede herkes ismi ile tanındığı için adı ve soyadı ile gönderilen tüm mektupların sahibine kolayca ulaşılırken 15 bin kişinin yaşadığı bu mahallede açık adresi yazılmayan mektupların sahiplerini bulmak hiç de kolay olmuyor.

Teknolojinin gelişmesiyle mektupların yerini elektronik postalar ve anlık mesajlaşma uygulamaları alırken çeşitli resmi evraklar ve dijital cihaz kullanmayanlar posta yoluyla iletişime devam ediyor. Postacılar tarafından dağıtılan evrakların bir çoğunu resmi süreli olan tebligatlar oluştururken, zaman zaman da kırsal mahalle diye sadece alıcının adı soyadı yazılı mektuplar da oluyor. Ulaşılamayan kişilerin tebligatları ve adresi bulunmayan ve sadece alıcının adı soyadı bulunan mektuplar muhtarlığa bırakılıyor. Mahalle muhtarları vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için evrakları sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor.

Yaklaşık 15 bin nüfuslu Acalar Mahallesi de posta konusunda en çok zorluk çekilen yerlerin başında geliyor. Mahalle muhtarı Kemal Karabulut kendisine bırakılan postaları vatandaşlara iletmek için çabalıyor. Adeta iğneyle kuyu kazar gibi mahallede postaların sahiplerini arayan muhtar Karabulut, "Postaların bir bölümü ilgilisi adreste bulunmadığı için muhtarlığımıza bırakılıyor, bazı postalar da sadece isim ve soyisim yer aldığı için direk bize getiriliyor. Mahallemizin büyüklüğü sebebiyle postaların sahiplerini bulmakta oldukça zorlanıyoruz. Ama vatandaşlarımızın işi görülsün diye zor da olsa bir çok postayı ilgili kişisine iletmeye çalışıyoruz. Belki iğneyle kuyu kazmaya benziyor ama yine de evraklar sahiplerine ulaşıyor. Hemşehrilerimize yardımcı olmak bizleri mutlu ediyor. Onların sadece bu konuda değil hiç bir konuda mağdur olmamaları için çalışıyoruz" dedi.

Postaların alıcı kısmında gönderilen kişinin adresinin mutlaka eksiksiz bir şekilde yazılması gerektiğini hatırlatan Karabulut, vatandaşların olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmamaları için adreslerini mutlaka güncellemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.