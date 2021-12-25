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14 yıl hapis cezası bulunan zanlı Didim’de yakalandı
Kasten adama öldürme suçundan aranan ve hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan zanlı Aydın’ın Didim ilçesinde yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN 25.12.2021, 16:25
Kasten adama öldürme suçundan aranan ve hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan zanlı Aydın’ın Didim ilçesinde yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre; Didim Çamlık Mahallesinde devriye gezen Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada Hatay İskenderun ilamat ve İnfaz Bürosunca kasten öldürme suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Hüseyin Y. (36) adlı zanlıyı yakaladı. Zanlının daha öncede sabıkası olduğu öğrenilirken ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.