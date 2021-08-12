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14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
AYDIN 12.08.2021, 09:45
Aydın’ın Nazilli ilçesinde 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 2 adet yağma, tehdit, 2 adet kasten yaralama suçlarından toplam 14 yıl kesilmiş cezası bulunan 30 yaşındaki R.S. Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışması sonucu Altıntaş Mahallesi ara sokaklarında kaçarken kovalama sonucu yakalandı. R.S. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.