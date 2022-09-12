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12 yıl hapis cezası vardı, yakalandı
Aydın’ın Çine ilçesinde 3 ayrı suçtan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
AYDIN 12.09.2022, 09:47
Aydın’ın Çine ilçesinde 3 ayrı suçtan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de devriye gezen Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak UYAP sorgulaması yaptı. Şüpheli O.A.’nın 3 ayrı suçtan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan O.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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