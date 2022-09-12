banner596

banner547

Son Dakika

12 yıl hapis cezası vardı, yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde 3 ayrı suçtan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

AYDIN 12.09.2022, 09:47
12 yıl hapis cezası vardı, yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde 3 ayrı suçtan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de devriye gezen Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak UYAP sorgulaması yaptı. Şüpheli O.A.’nın 3 ayrı suçtan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan O.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Beşiktaş 5 13
3. Galatasaray 6 13
4. Gaziantep FK 6 11
5. Fenerbahçe 5 10
6. Başakşehir 4 10
7. Adana Demirspor 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Kayserispor 6 9
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Manisa Futbol Kulübü 4 7
8. Pendikspor 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 5 4
15. Altay 5 4
16. Erzurumspor 4 3
17. Altınordu 3 2
18. Ö.K Yeni Malatya 5 2
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Villarreal 5 10
5. Athletic Bilbao 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Osasuna 4 9
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 4 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 5 4
19. Elche 5 1
20. Cadiz 5 0
20
parçalı bulutlu