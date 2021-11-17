112 Acil İstasyonu için protokol imzalandı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bir hayırsever tarafından yapımı üstlenilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatı için protokol imzalandı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yapımı devam eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatının kalan yapım işlerini hayırsever Mustafa Alkan üstlendi. Bozdoğan Devlet Hastanesi bahçesi içerisinde yer alan 112 istasyonun yapımının 1 ay içerisinde tamamlanması beklenirken, istasyonun yapımı için protokol töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen protokol töreninde hayırsever Mustafa Alkan ile Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve Bozdoğan Kaymakamı Alperen Başkapan arasında protokol imzalandı.

Hayırsevere teşekkür eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun yaklaşık bir ay içerisinde bitmesini planladıklarını ifade ederek Bozdoğan’a hayırlı olmasını diledi.