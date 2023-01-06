11 yıl hapis cezası vardı, Bozdoğan’da yakalandı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bozdoğan ilçesinde hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu madde kullanıcısı A.D. isimli şahsa yönelik ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.