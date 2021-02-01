11 ayrı dosyadan aranan şahıs Aydın’a yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçundan 11 ayrı dosyası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nün suç ve suçlulara yönelik başarılı çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile ’dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü D.K.’nın GBT sorgulamasında şahsın çeşitli illerde bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçuna karıştığı ve 11 ayrı dosyasının bulunduğu anlaşıldı. Ekipler tarafından gözaltına alınan D.K. gerekli işlemlerinin yapılabilmesi için emniyete götürüldü.