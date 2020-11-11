banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Gürcistan'da günlük vak'a sayısı ve can kaybında rekor
Gürcistan'da günlük vak'a sayısı ve can kaybında rekor
Uyku hijyeni gripten koruyor
Uyku hijyeni gripten koruyor
Bugün İstanbul'da trafiğe kapalı yollar
Bugün İstanbul'da trafiğe kapalı yollar
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Marmara Denizi için fırtına uyarısı

1090 gram olarak doğmuştu, taburcu oldu

1090 GRAM OLARAK DOĞMUŞTU, TABURCU OLDU

AYDIN 11.11.2020, 10:02
1
1090 gram olarak doğmuştu, taburcu oldu

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 1090 gram olarak dünyaya gelen minik bebek, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 26 Ağustos 2020 tarihinde 26 haftalık 1090 gram olarak doğan kız bebek, acilen yeni doğan yoğun bakım ünitesine tedavi altına alınarak takibi gerçekleştirildi. 2 buçuk ay süren yoğun bakım yatışı sonunda 2 bin 500 gram ağırlığa ulaştırılarak sağlıklı bir şekilde taburcu edilen ve ismi daha konulmayan bebek ailesine kavuştu. Bebeğin ailesi, yatışı süresince bebeklerine özverili ve sevgi dolu yaklaşımları ile hayata tutunmasına destek olan Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi personeline teşekkür ettiler.
Yorumlar (0)
banner417
16°
parçalı az bulutlu
banner378