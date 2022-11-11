100 kilogram hurda demir çalarken suçüstü yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde bir fabrikanın döküm sahası bölgesinden yaklaşık 100 kilogram hurda demir çalan şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın suç olaylarının önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde icra edilen devriye esnasında bir fabrikanın döküm sahası bölgesinde M.S.A. isimli şahıs hurda demir çaldığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 100 kilogram hurda demir de fabrika yetkililerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.