10 yıldır huzurevinde kalan Kore Gazisi hayatını kaybetti

Söke ilçesinde yaşamını sürdüren 4 Kore Gazisinden birisi olan Mehmet Ali Gencer hayatını kaybetti. Mehmet Ali Gencer’in yaklaşık 10 yıldır yaşamını huzurevinde sürdürdüğü bildirildi.

Söke Hilmi Fırat Huzurevi’nde yaşamını sürdüren ve dün akşam saatlerinde Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde çoklu organ yetmezliği teşhisi ile tedavi altına alınan Kore Gazisi Mehmet Ali Gencer, yaşamını yitirdi. Söke’nin son 4 Kore gazisinden biri olan Gencer’in hiçbir akrabasının olmadığı ve sadece Didim’de yaşayan bir yeğeninin olduğu öğrenildi.

Gencer’in cenazesinin Söke Koca Camii’nde yarın ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Granta Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.