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10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Söke’de yakalandı
Aydın’ın Söke ilçesinde hakkında uyuşturucu satışı yapma suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından Söke’de yakalandı.
AYDIN 01.09.2022, 10:59
Aydın’ın Söke ilçesinde hakkında uyuşturucu satışı yapma suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından Söke’de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Söke’de suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalarda; “ Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama “ suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Yenidoğan Mahallesi’nde Söke Jandarma ekipleri tarafından önleyici kolluk devriyesi esnasında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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