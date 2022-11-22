10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozyurt Mahallesi’nde icra edilen operasyonda ’binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.