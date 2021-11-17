10 ton ağırlığındaki hayalet ağ denizden çıkarılıyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Güvercinada’nın kuzey yakasında 10 ton ağırlığındaki hayalet ağ denizden parça parça çıkarılıyor.

Yaklaşık 10 yıl önce Kuşadası’nda faaliyet gösteren Gırgır gemisinin, bakım için bırakmış olduğu bir takım gırgır ağı, fırtına çıkması neticesinde denize dökülmüştü. Gemi sahipleri, 400 bin TL değerindeki ağlarını denizde bırakmak istememiş, denizden çıkarmak için yoğun çaba göstermişler, ancak başarılı olamamışlardı.

Geçmiş yıllarda ağın yüzde 20’lik kısmı Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalgıç ekiplerinin zaman zaman yaptığı dalışlarda parça parça çıkarıldı. Denizde kalan diğer ağlar için Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak, "Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi" projesi kapsamında değerlendirilerek çıkarılması için girişimlerde bulunuldu. 12 Ağustos 2021 tarihinden itibaren başlatılan çalışmalarda ağın bulunduğu bölgeye Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekibince dalış yapılarak ağın 8-10 ton ağırlığa sahip olduğu belirlendi.

Ağın 5-6 tonluk kısmı da yine Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalgıç ekipleri tarafından denizde yapılan uzun çalışmalar neticesinde bohçalama yöntemi ile toparlanarak, Egeport Kuşadası Liman İşletmesine ait römorkör ile liman içine çekildi. Kuşadası Belediyesi tarafından temin edilen vinç ve kamyon aracılığı ile de denizden alındı. Ağların kalan kısmının temizlenmesi işlemlerine devam edildiği öğrenildi.