1 haftada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 1 haftada 1 kilo 79 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 28 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 56 olay ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan olayların ardından 57 şüpheli hakkında işlem yapılırken 1 şüpheli tutuklandı.

Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2,40 gram kubar esrar, 76,28 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 0,59 gram eroin ve 1000 gram skunk ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.