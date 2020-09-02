1 Eylül Barış günü Didim’de sembolik olarak kutlandı

Aydının Didim ilçesinde geleneksel hale gelen 1 Eylül Dünya Barış günü etkinlikleri pandemi dolayısıyla askıya alınırken, etkinlik kapsamında Barış heykeli önünde barış meşalesi yakılıp, ardından beyaz güvercin uçuruldu.

Didim’de geleneksel hale gelen Didim Barış Şenliği etkinlikleri korona virüs salgını dolayısıyla sekteye uğradı. Didim Belediyesince düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış günü etkinlikleri Aytepe parkındaki Barış heykeli önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, Belediye başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Öznur Gündoğdu, bazı belediye meclis üyeleri ile CHP’li yöneticileri ile vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Kutlamalar kapsamında müzik dinletisi yapıldı. Düzenlenen kutlama konuşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay 1 Eylül Barış Günü tarihinin 2. Dünya savaşının çıktığı gün olduğunu ve bu kanlı savaşın bir daha yaşanmaması dileğiyle bugünün ilan edildiğini açıklayan Başkan Atabay Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine de eğitimle ulaşılabileceğini ifade etti. Konuşmaların ardından barış meşalesi yakılıp, ardından barışın simgesi beyaz güvercinler uçuruldu.