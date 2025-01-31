36 Yıllık Meslek Serüveni

İbrahim Kıraç, ayakkabı tamirciliğine 11 yaşında amcasının yanında çırak olarak başladı. Okulu bırakarak bu mesleği seçen Kıraç, 36 yıldır Erzincan halkına hizmet veriyor. Mesleğini severek yaptığını belirten Kıraç, ancak günümüzde çırak bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi.

"Mesleğimiz Bitmek Üzere"

Kıraç, eski dönemlerde ayakkabı tamirciliğine ilginin daha fazla olduğunu, ancak şimdi gençlerin bu mesleğe ilgi göstermediğini belirtti. “Eskiden okullar tatil olduğunda çırak olmak isteyenler gelirdi. Şimdi ise kimse gelmiyor. Gelenler de asgari ücret ve sigorta soruyor. Mesleğimiz bitmek üzere” diyen Kıraç, gençlerin hızlı tüketim ve teknolojiye olan ilgisinin, el işçiliğine olan ilgiyi azalttığını vurguladı.

Çırak Bulma Sorunu

Kıraç, mesleğin geleceği için endişeli olduğunu belirterek, “Önceden her köşe başında bir ayakkabı tamircisi vardı, şimdi ise kimse kalmadı. Kimse öğrenmek istemiyor. Ben bile kendi çocuğumu getirdim, öğretmek istedim ama ‘okumak istiyorum’ dedi, öğrenmek istemedi” ifadelerini kullandı.

"Bu Mesleği Öğretmek İstiyoruz"

İbrahim Kıraç, ayakkabı tamirciliğini öğrenmek isteyenlere kapılarının açık olduğunu belirterek, “Bu işi yapmak isteyen varsa bize ulaşsın. Seve seve öğretiriz. Mesleğimizin devam etmesi için elimizden geleni yapmak istiyoruz” dedi. Kıraç, mesleğin kaybolmaması için toplumun ve gençlerin bu tür el işçiliğine daha fazla değer vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Geleneksel Mesleklerin Geleceği

İbrahim Kıraç’ın yaşadığı çırak bulma sorunu, geleneksel mesleklerin genel olarak karşı karşıya olduğu bir tehdidi gözler önüne seriyor. Hızlı tüketim kültürü ve teknolojik gelişmeler, el emeği gerektiren mesleklere olan ilgiyi azaltırken, bu mesleklerin geleceği de belirsizliğe sürükleniyor. Kıraç gibi ustalar, mesleklerini yaşatmak için çaba gösterirken, toplumsal farkındalığın artırılması ve gençlerin bu tür mesleklere yönlendirilmesi büyük önem taşıyor.