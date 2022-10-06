Bilal KOÇAK

Ekovitrin, Ekim sayısında hazırladığı ‘Gıda Sektörü Özel Dosyası’ ile Avrupa’nın Türk Gıda Devleri’ni sayfalarına taşıdı. Suntat Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan ve Çiloğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu, gıda sektöründe ulaştıkları büyüklüğü ve hedeflerini Ekovitrin’e açıkladı.

‘Türk Damak Tadını Avrupalı müşterilerle buluşturuyoruz’ başlığıyla Ekovitrin Dergisi’nin sürmanşetinde yer alan haberde, Suntat Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, “50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa’da yaklaşık 40 bin noktada varız. Bunların 5 bini sadece Avrupalı mağazalar zinciri. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, İtalya ve Avusturalya’da özellikle Avrupalı mağazalar zincirinde 15 bin noktada varız” diye konuştu. ‘Kendi markalarımızla 47 ülkeye ihracat yapıyoruz’ başlığıyla yine sürmanşette yer alan başka bir haberde, Çiloğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu, “Sahip olduğumuz bin 300 çeşit ürünle toplam 47 ülkeye kendi markalarımızla ihracat gerçekleştiriyoruz. WorldFood İstanbul Fuarı’nda ihracat ağımıza 5 yeni ülke daha ilave ettik. Çiloğlu Şirketler Grubu olarak, Türkiye’nin bereketli natürel ürünlerini dünya pazarlarına sunmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı. Ekim sayımızda ‘Gıda Sektörü Özel Dosyası’ çerçevesinde, Lolliboni AŞ Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Yiğit Emre Yüksel ile bir röportaj yaptık. Yiğit Emre Yüksel, Ekovitrin’e verdiği özel röportajda, “Romanya dahil olmak üzere 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. WorldFood İstanbul Fuarı’nda bünyemize Ortadoğu ve Balkan ülkelerinden yeni pazarlar kattık. Lolliboni olarak dünyanın her bölgesine ürün göndermeyi hedefliyoruz” mesajını verdi.

“STRATEJİMİZ YENİLİKLERİ YAKALAMAK”

Ekim sayımızın kapağında ana manşette A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş’a yer verdik. ‘Stratejimiz Yenilikleri Yakalamak’ başlığıyla kapağımızda yer alan açıklamasında Uğur Akkuş, “A&S Yatırım Holding olarak iki sektör bizim için çok önemli. Birisi enerji diğeri de turizm. Bunlar önümüzdeki 5 yılda Türkiye ekonomisinin önünü açacak sektörler ve biz bu sektörlerde emin adımlarla ilerliyoruz. 2025’e kadar turizmde Türkiye’de patlama olacak, Türkiye’de ekonominin lokomotifi turizm olacak” dedi. ENERJİ KRİZİ AVRUPA’YI VURACAK MI? Tüm dünyada kendini gösteren enerji krizi özellikle Avrupa’yı zorlayacak gibi gözüküyor. İESU - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şaban Onur Viga, Ekovitrin için kaleme aldığı Ekim sayısı analizinde, “Gelecek dönemde Avrupa Birliği ülkelerinin enerji krizi giderek daha büyüyecek gibi görünüyor. Özellikle önümüzdeki kış aylarında doğal gaz problemleri vatandaşların yer yer mağdur olmalarına ve faturaların haddinden fazla artmasına neden olacak” ifadelerini kullandı.

KATILIM SİGORTACILIĞI

Türkiye’de katılım sigortacılığı alanında 919 bin BES sözleşmesi, 253 bin sigorta poliçesi, BES’te 8 milyar TL’ye ulaşan fon büyüklüğü ve 14 faizsiz fonu ile hizmet vermeye devam eden Katılım Emeklilik, eğitim sigortasından kritik hastalık sigortalarına, kredi hayat sigortalarından KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel hazırlanmış ürünlere kadar çok geniş bir alanda ürünlerini sigortalılara ulaştırıyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Ekovitrin’e verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Tüm branşlarda sadece katılım sigortacılığı prensiplerine göre faaliyet göstermemiz bir avantaj oluyor. Halkımızın ürünlerimize olan teveccühü devam ediyor. 2022 Haziran itibariyle sigorta sektöründe faaliyette olduğumuz 3 branşta yüksek performans gösterdik.”

“TÜRKİYE, KÜRESEL DÜZEYDE ETKİN BİR DEVLET”

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından yürütülen ve 10 yıldır Türkiye’nin nabzını tutan “Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması”nın 2022 yılı sonuçları açıklandı. Oldukça çarpıcı sonuçların yer aldığı araştırmada, Türkiye’nin küresel düzeyden etkin bir devlet konumuna ulaştığı vurgulanıyor. Türkiye temsiliyetine sahip 26 ilde yaşayan 18 yaş üzeri bin kişiyle yapılan görüşmelere dayanan çalışmaya göre Türkiye dış politikasına en önemli sorun “sınır ötesi terörle mücadele”. “İsrail ile ilişkiler” ikinci sıraya yerleşirken, “ABD ile ilişkiler” üçüncü sırada yer alıyor. Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.