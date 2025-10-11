Raşid ve Selahaddin caddeleri üzerinden evlerine doğru yürüyen binlerce kişi, yollardaki sevinçli kalabalıkla bu anı görüntülere yansıttı. Gazze Şeridi’ndeki saldırılar nedeniyle büyük zorluklar yaşayan halk, savaşın sona ermesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Tel el-Hawa Mahallesi sakini Abdülkerim El-Hadi, "Evimi iki kez terk etmek zorunda kaldım. Yer değiştirmek büyük acılar getirdi ama evimiz her zaman kalbimizde en değerli yer olarak kaldı. Sürünerek bile olsa evimize geri döneceğiz" dedi.

El-Nasr Mahallesi’nden evini 40 gün önce terk eden Mona Yamen, "Evime asla dönemeyeceğimi düşünüyordum. Şükürler olsun, dönebildim. Umarım savaş günleri bir daha geri gelmez" ifadelerini kullandı.

El-Rimal Mahallesi sakini Ahmed El-Yazji ise, "Savaş boyunca 15 kez yer değiştirmek zorunda kaldık. Çadırlarda kaldık ve zor şartlarla mücadele ettik. Şimdi evimize geri dönüyoruz. Umuyoruz ki bu son kez olacak" diye konuştu.

Ateşkes, İsrail ve Hamas arasında Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakereler sonucunda dün sağlanmış, İsrail ordusu ise bugün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin katılımıyla hazırlanan Gazze Barış Planı kapsamında, Gazze’de tutulan 28’i ölü olmak üzere 48 İsrailli rehine ile İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinlinin serbest bırakılması öngörülüyor. Hamas’ın İsrailli esirleri büyük olasılıkla önümüzdeki pazar veya pazartesi günü iade etmesi bekleniyor.