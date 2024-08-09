Trajikomik, sıcak bir aşk ve arkadaşlık hikayesi anlatan "Aşkın Dünkü Çocukları"nda başrolleri Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür paylaşıyor. Karadeniz’in kendine özgü şehirlerinden biri olan Ünye’de, 4 hafta olarak planlanan çekimler keyifli bir ön çalışma sürecinin ardından yoğun bir tempoyla devam ediyor.

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Filmin efsanelerle dolu kadrosunda Derya Baykal, Derya Alabora, Jessica May, Yıldıray Şahinler, Ümit Çırak, Atilla Şendil, Ali Düşenkalkar, Mustafa Kırantepe, Mustafa Şimşek, Goncagül Sunar, Özlem Tokaslan, Meral Çetinkaya, Bilge Şen, Yonca Şahinbaş, Elif İskender, Burak Can, Nehir Gökdemir, Muharrem Yurtseven, Elif Çakman, Alma Terzic, Ömer Toprak Yılmaz da yer alıyor.

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70’li yıllardan günümüze taşan buruk bir aşk hikayesini dönemin toplumsal konularıyla harmanlayan "Aşkın Dünkü Çocukları" seyircilere tüm duyguları aynı anda yaşatacak.

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Sinemaseverler tarafından merakla beklenen "Aşkın Dünkü Çocukları"nın vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.