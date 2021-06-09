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Asırlık çınarın hüzünlendiren hikayesi

Güncel 09.06.2021, 10:56
Asırlık çınarın hüzünlendiren hikayesi
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Kocaeli'de yaşayan 84 yaşındaki adamın hikayesi, dinleyenleri hüzünlendiriyor. Atasından yadigar mesleği yaşatan Süleyman Türk'ün hayatı, el emeği sepetleri ve eşinin mezarı arasında gelip, geçiyor.