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Asırlık çınar Korona’yı yendi

Güncel 11.12.2020, 09:36
Asırlık çınar Korona’yı yendi
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Artvin’de tam 116 yaşındaki Fatma Akyüz Korona virüse yakalanmasına rağmen sağlığına kavuştu.