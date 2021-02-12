banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

12.02.2021, 16:44 1889

Aşı lojistiği - Xi Jinping - Joe Biden üçgeninde 2021 denklemi

Ahmet ELER

Ahmet ELER

Geçtiğimiz yıl bugünlerde dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin, önümüzdeki 10 yıl dünya ekonomisinin tüm dengelerini alt üst edeceğini kimse tahmin edemezdi. Zaten 2008 ekonomik krizi ile yerinden oynayan taşların toparlanması tam olarak tamamlanamamışken, bu salgında şiddetli savrulma ile her şey sıfırlandı demek abartı olmaz.

Bu ‘’sıfırlandı denklemi’’ kimi sektörleri yerle bir ederken kimi sektörlerde ise tahminlerin ötesinde büyümeler ortaya çıkardı.

Aşının; birden fazla sayıda/alternatif sunucu imkanlarla kısa sürede geliştirilmesi kesinlikle güzel bir gelişmedir, asıl takip edilmesi gereken işin “lojistik ağırlıklı” açılımları; tedarik ve aşılama programının yönetimi tarafındaki gelişmelerdir.

Dünya Bankası tarafından yayınlanan son raporda; “yakın dönemdeki görünümün belirsizliğine atıf yapılarak, vakaların artmaya devam etmesi ve aşı dağıtımında muhtemel aksamaların yaşanması durumunda küresel ekonomik büyümenin yüzde 1,6 ile sınırlanması” riskine dikkat çekiliyor. Buna karşın, “salgının kontrol altına alınması ve aşılama sürecinin hızlanması gerçekleşirse, söz konusu büyüme manşetinin yüzde 5’e ulaşmasının öngörüldüğü” ayrıca vurgulanıyor.

Tam bu noktada aslında 2021 ekonomisinde bu belirsizliğin iyi yönetilip yönetilmediği belirleyici bir unsur olacaktır. 2020 başında yüzde 2.5 düzeyinde tahmin edilen 2020-2029 dönemsel büyümesi; sene sonunda 2.1’e düşürülmüş, son olarak yeni yılın ilk haftasındaki rapor ile 1.9 oranına; aşağı yönlü revize edilmiştir.

Gelişmekte olan ekonomilerde 2020’de yaşanılan yüzde 2.6’lık daralmanın ardından bu sene yüzde 5’lik ortalama büyüme öngörülmektedir. Bu kapsamda Çin; geçen sene için yüzde 2’lik büyüme ve yüzde 7.9’luk 2021 projeksiyonu ile dünyadan net bir ayrışma sergilemektedir.

ABD ekonomisinin 2020 yılında kaydedilen yüzde 3.6’lık daralmayı takiben bu sene yüzde 3.5 büyüme sağlayacağı; Euro bölgesinde yüzde 7.6’lık daralmaya karşın 2021 yılının, yüzde 3.6 büyüme ile tamamlayacağı öngörülerine ilaveten, geçen sene yüzde 5.3 daralan Japonya ekonomisinin içinde bulunduğumuz yılı ancak yüzde 2.5 oranında bir manşet ile sonlandırdığı kaydediliyor.

Küresel toparlanmanın ülke ve bölge bazında farklı bir seyir izleyeceği gerçeğine; Dünya Bankası tespitleri çerçevesinde bir kere daha vurgu yapıldığını görüyoruz. Amerikan halkı, önümüzdeki süreçte, önceki başkan Trump’ın dahil olduğu (Beyaz/Anglo-SaksonKökenli/Protestan) hakim yapılanmasının dışında “çeşitlendirilmiş/ayrımcılığa karşı” kodlarıyla tanımlanan liberal yaklaşımlar eliyle Biden ve ekibi tarafından yönetilecek. Biden çok hassas dengelerinin yer aldığı bir noktada yönetim sergilerken her attığı adımın Trump’tan kalan algı erozyonları ile eleştirilmesi çok fazla olacak gibi duruyor.

ABD Senato sunda sağlanan at başı Demokratlar üstünlüğüne rağmen 75 milyon oyla desteklenmiş Trumpçı platform dikkate alındığında, Joe Biden’ın yılların tecrübesi ile bu sürecin altından kalkacağı muhtemel. Toplumsal ayrışma ve çatışmanın derinleştiği bir ortamda,”onarıcı-birleştirici mesajların” ne kadar etkili olacağını görmek için zamana ihtiyacımız var, icraatlarına hızlı başlangıç yapması zaten bekleniliyordu. İşin kritik kısmı, ‘’İlk 100 Gün” söylemi ile yakın gelecek için “yüz milyon aşılama” hedefini ortaya koyan yeni liderin, sözkonusu vaatlerini gerçekleştirme performansı bu noktada çok önemlidir.

Dünya ekonomik sisteminin halen en büyüğü ve “hakim rezerv paranın sahibi” olan Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanacak tüm gelişmeler, doğrudan global etkiye sahiptir; hatta reel-politik dinamiklerinin oluşumunda en ağırlıklı rolü oynamaya devam edeceği çok net bir gerçektir. Diğer taraftan Çin’e 2021 yılı perspektifi açısından daha derin bakılması noktasında fayda görüyorum. Dünya Bankası’nın güncel projeksiyonlarında yıl içinde yüzde 7.2’lik muhtemel büyüme potansiyeli ile tüm klasmanlarda ekonomik büyüme şampiyonu olacağı öngörülüyor.

Başkan Xi Jinping’in lansmanını yaptığı yeni ekonomik açılımda; iç ve dış pazarın birlikte katkıda bulunduğu “dual büyüme yaklaşımı”nın takip edileceği anlaşılmaktadır. Hızla büyüyen Çin, başta emtia fiyatları olmak üzere tüm sektörlerin ve katma değer temelli aktivitelerin geleceğinde tayin edici ekonomik aktörlerin en önde gelenlerinden biri olacaktır. Çin’in, başta pandemi etkisiyle sekteye uğrayan “Tek Yol-Tek Kuşak Projesi” olmak üzere çözmesi gereken çok sayıda sorun ve riskle uğraşmak durumunda kalacağı aşikar. Bilhassa finansman sağladığı ülkelerle borç-alacak sürecini nasıl yöneteceği yakından izlenecektir.

Üstelik, eko-politik dinamikler göz önüne alındığında, Amerika Birleşik Devletleri’nde parlamento baskını ile yeni zirve yapan kutuplaşma ile meydana gelen gelişmelerinin, her düzeyde Çin’in aralarında bulunduğu iddialı ülkeler bakımından avantaj sağlayan/yol açan jeo-politik iklimi kuvvetlendirdiğini vurgulamak durumundayız. ABD’nin yürüttüğü son 15 yıla dayalı stratejinin kendisi ne ‘’yumuşak karın’’ oluşturduğu bu konjönktürel iklimde Çin’in bir nebze daha kendisine politik manevra kabiliyeti sağladığını göreceğiz. Dolayısıyla Joe Biden ve Xi Jinping çekişmesinin sadece 2021 değil, önümüzdeki 10 yıllık dönemde pandemi ile sıfırlanan sistemin genetik kodu olacağı kanaatindeyim. Güzel bir ay olması dileklerimle.

Yazarın Önceki Makalesi
Mustafa KÖKER
Mustafa KÖKER
YIKMAK KOLAY AMA YAPMAK DAHA KOLAY
08 Aralık 2011
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16