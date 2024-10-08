En düşük emekli aylığı da temmuz ayında 12 bin 500 liraya yükseltilmişti, ancak enflasyonun etkisiyle bu aylık, alım gücünde bin 24 lira azalarak 11 bin 476 liraya geriledi. Benzer şekilde, üniversite mezunu memurun maaşı 3 bin 486 lira, öğretmenin maaşı ise 3 bin 427 lira eriyerek sırasıyla 39 bin 84 lira ve 38 bin 417 liraya kadar düştü. Hizmetli maaşlarında da 2 bin 986 lira düşüş yaşandı.

Bu gelişmeler, çalışanlar ve emekliler arasında maaşların satın alma gücünün giderek azaldığını gösteriyor. Ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve maaşların enflasyonla uyumlu olarak düzenlenmesi, gelecek dönemde önemli bir ihtiyaç olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yapılan hesaba göre, yıl başında 17 bin 2 liraya yükseltilen asgari ücretin reel alım gücü ekim ayı başı itibarıyla 12 bin 514 liraya geriledi.