Ekonomik Veriler Masaya Yatırılacak

İlk toplantıda tarafların genel taleplerini ve beklentilerini dile getirdiği sürecin ardından bugünkü toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri tarafından ekonomik göstergelere dair veriler sunulacak. Bu raporların ardından, zam oranlarının tartışıldığı pazarlık aşamasının başlaması bekleniyor.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ilk toplantıda yaptığı konuşmada, sürecin adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadelere yer vermişti:

"Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde enflasyon oranı, vatandaşın satın alma gücü ve istihdamın artırılması gibi unsurları göz önünde bulunduruyoruz. Hedefimiz hem işçi hem işveren tarafını memnun edecek bir ücret belirlemek."

İşçi ve İşveren Taraflarının Beklentileri

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücretin makul bir seviyede belirlenmesi ve oy birliğiyle karar alınması temennisinde bulunurken işveren tarafı ise, artış oranlarının işletme maliyetlerine etkisini azaltacak çözümler talep ediyor. İşveren temsilcileri, istihdamın sürdürülebilirliği için dengeli bir artış gerektiğini savunuyor.

Mevcut Asgari Ücret ve Zam Senaryoları

2024 yılında net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanan mevcut asgari ücretin, yeni düzenlemelerle birlikte yüzde 25 ila 40 arasında bir artış görmesi bekleniyor. Olası zam oranlarına göre asgari ücretin şu şekilde şekillenmesi öngörülüyor:

%20 zam : 20.402 TL

: 20.402 TL %25 zam : 21.252 TL

: 21.252 TL %30 zam : 22.102 TL

: 22.102 TL %35 zam : 22.502 TL

: 22.502 TL %40 zam: 23.802 TL

Toplumun Genel Beklentisi

Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen, dolaylı olarak ise tüm toplumu ilgilendiren asgari ücretin, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon dikkate alınarak belirlenmesi büyük önem taşıyor. Kamuoyu, hem çalışanların alım gücünü koruyacak hem de işverenleri zora sokmayacak dengeli bir artış bekliyor.

Sonuçların, tarafların ortak uzlaşısıyla açıklanması umut edilirken, üçüncü toplantının ardından nihai rakamın Aralık ayı sonunda duyurulması bekleniyor.