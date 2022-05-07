Zurnacının meslektaşlarından düğünlerde atılan silahlara tepki

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki bir düğünde magandanın silahından çıkan kurşunla vurulup hayatını kaybeden zurnacı Emre Tıptaş’ın Düziçi ilçesinde yaşayan meslektaşları düğünlerde atılan silahlara tepki gösterdi. “Düğünlerde silaha hayır” diye hep bir ağızdan tepkilerini dile getiren Tıptaş’ın meslektaşlarından İbrahim Olgaç, bir insanın yok pahasına bir kurşunla öldürülmesini kınadı.

Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli Köyünde davullu zurnalı düğün esnasında iki kişi pistte müzik eşliğinde oynarken oynayanların yanında tabanca ile ateş edildi. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun o esnada oynayanların hemen yanında zurna çalan 41 yaşındaki Emre Tıptaş’a isabet etti. Kurşunun isabet ettiği Emre Tıptaş göğsünü tutarak bir kaç adım attıktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Tıptaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tıptaş’ın ölümün ardından düğünlerde silah atan magandalara tepkiler devam ederken bir tepkide Düziçi ilçesinde Muhittin İslam’ın düğününde davul ve zurna çalan meslektaşlarından geldi. Düğünlerde silaha hayır diye hep bir ağızdan bağıran Tıptaş’ın meslektaşlarından davulcu İbrahim Olgaç, bir insanın yok pahasına bir kurşunla öldürülmesini kınadı.

“Genelde hedef biz oluyoruz”

Her yıl birkaç arkadaşlarının düğünlerde bu şekilde zarar gördüğüne değinen davulcu İbrahim Olgaç, “Bizler de ekmek parası kazanmak için mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Fakat düğünlerde aşırı derecede silahlanma olayı var. Genelde hedefte biz oluyoruz. Bizlere yazık günah, çocuklarımız var. Biz bu silaha izin verilmesini istemiyoruz. Bir insanın bir kurşunla ölmesine ben çok karşıyım. Maalesef senede bir iki arkadaşımız silahla ölüyor. Helal ekmeğimizi harama çevirmenin bir anlamı yok. Biz bütün insanların saygılı ve sevgili olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

“Boş yere ölüp gidiyorlar”

“En mutlu günümde birisi silah atarsa mutsuz olurum” diyen düğün sahibi Muhittin İslam, “Herkes ekmeğinin peşinde. Biz de çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Silah nedir? Silah olmayacak aslında, silahsız bir dünya olacak. Düğünlerde her zaman müzisyen arkadaşlar zarar görüyor. Boş yere ölüp gidiyorlar. Gördük mü üzülüyoruz, gördük mü üzülüyoruz. Bugün benim en mutlu günüm. Şimdi gelip birisi burada silah atarsa tabi ki mutsuz olurum” dedi.