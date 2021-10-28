Zümrüt faciasından sağ kurtulan Muhammed Kalem’e 17 yıl sonra acı veda

Konya’da 2004 yılında çöken, 92 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı faciasından 132 saat sonra sağ olarak kurtarılan ve epilepsi krizi sonucu balkondan düşerek hayatını kaybeden Muhammet Saltuk Kalem (32), Konya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya’nın turizm bölgesi Kundu’da bulunan ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesise eğitim için gelen Konya Adliyesi çalışanı 32 yaşındaki Muhammet Saltuk Kalem, epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu balkondan düştü. Muhammet Saltuk Kalem, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kalem’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Konya’ya getirildi.

Muhammet Saltuk Kalem için öğle namazını müteakip Parsana Camiinde cenaze namazı kılındı. Muhammet Saltuk Kalem’in eşi Elif Kalem tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye, eşi Elif Kalem, yakınları, vatandaşlar katıldı. Kalem’in cenazesi Musalla Mezarlığında dualarla defnedildi.

Olayın geçmişi

2 Şubat 2004 tarihinde, Kurban Bayramı’nın ikinci günü akşamı meydana gelen olayda, Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi’nde bulunan 11 katlı Zümrüt Apartmanı aniden çökmüş, 92 kişi hayatını kaybetmişti. Muhammet Saltuk Kalem, enkazda oluşan boşluğa sığınarak 132 saat sonra burnu bile kanamadan sağ olarak kurtarılmıştı. Apartman faciasında Muhammet Saltuk Kalem annesini ve ağabeyini kaybetmişti.