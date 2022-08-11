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Zorun iniş yapan eğitim uçağı bölgeden kaldırıldı

Afyonkarahisar’da dün akşam zorunlu iniş yaptığı açıklanan eğitim uçağı, ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından vinç yardımı ile bir tıra yüklenerek götürüldü.

Asayiş 11.08.2022, 19:01
Zorun iniş yapan eğitim uçağı bölgeden kaldırıldı

Afyonkarahisar’da dün akşam zorunlu iniş yaptığı açıklanan eğitim uçağı, ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından vinç yardımı ile bir tıra yüklenerek götürüldü.

Dün akşam saatlerinde Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veterinerlik Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği arazisine zorunlu iniş yapan Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı bulunduğu bölgede teknik ekip tarafından incelenerek gerekli tutanaklar tutuldu. Yapılan incelemenin ardından uçak düştüğü sulama kanalından vinç yardımı ile çıkartılarak uzman ekipler tarafından titiz bir şekilde tıra yüklenerek bölgeden götürüldü.

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