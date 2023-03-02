Zorla taburcu edilen kadın, polis aracında hayatını kaybetti

ABD’nin Tennessee eyaletinde kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle hastaneden çıkmayı istemeyen ve güçlükle nefes alan 60 yaşındaki kadın, yaklaşık 1 buçuk saat sonra zorla bindirildiği polis aracında hayatını kaybetti.

ABD’nin Rhode Island eyaletinden uçakla Tennessee eyaletine gelen ve 2019’da geçirdiği felç nedeniyle tekerli sandalyeye mahkum olan 60 yaşındaki Lisa Edwards, 4 Şubat’ta geçirdiği rahatsızlık üzerine uçuşun ardından Fort Sanders Bölge Tıp Merkezine getirildi. Geceyi hastanede geçiren Edwards için ertesi gün taburcu kararı verildi. Ancak Edwards’ın iyi olmadığını söyleyerek hastaneden çıkmak istememesi üzerine hastaneye polis çağrıldı. Polisin vücut kamerası görüntülerine göre hastanenin otoparkında tekerlekli sandalyede ve battaniyeye sarılı olduğu görülen Edwards’ın yanına gelen polisler, kadından hastaneyi terk etmesini istiyor. Edwards’ın direnmesi üzerine polisler, kadını polis minibüsüne bindirmeye çalışıyor. İki polis kollarından tutup Edwards’ı minibüse binmeye zorlarken, kadının “Yapamam, yapamam" dediği duyuluyor. Edwards nefes almakta zorlanırken, defalarca basamakları çıkamayacağını söylüyor. Edwards’ın bacaklarını "kasıtlı olarak" kullanmadığını söyleyen polisler, nefes almakta zorluk çeken kadınla alay etmeye başlıyor. Minibüse binemeyen Edwards kendisini yol kenarına bırakırken, defalarca yardım istiyor. Olay yerine gelen başka bir polis, minibüsünün önünde yatan Edwards ile ilgilenemeyeceğini söyleyerek, "Seninle zaten çok fazla zaman harcadık. Bu minibüsle çıkacaksın ve hapse gireceksin. İşimiz bitti” ifadelerini kullanıyor. Edwards’ın minibüse binememesi üzerine hastanenin önüne polis aracı getiriliyor ve kadın zorla arka koltuğa yatırılıyor. Nefes alamadığını söyleyen ve can çekiştiği görülen Edwards’ın, dakikalar sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği görülüyor.

Polisler suçlanmadı

Ülke genelinde tepki çeken olayın ardından savcılıktan yapılan açıklamada, polisler hakkında hiçbir suçlama olmadığı, kadının doğal sebeplerden yaşamını yitirdiği belirtildi.