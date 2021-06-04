Zorla indirilen uçakta gözaltına alınan Protasevich, Polonya ve Litvanya’yı suçladı

Ryanair uçağının zorla indirilmesiyle gözaltına alınan gazeteci Roman Protasevich, Belarus devlet televizyonuna röportaj verdi. Protasevich programda Polonya ve Litvanya’nın kendi politik çıkarları için Belarus muhalefetini desteklediğini söylerken, protestoların zamanlama uygun oluncaya kadar askıya alınmasını tavsiye etti. Muhalif gazetecinin babası Dimitri Protasevichoğlunun bu sözleri baskı ve işkence altında sarf ettiğini söyledi.

Atina’dan Vilnus’a giden Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk’e indirilmesinin ardından gözaltına alınan gazeteci Roman Protasevich, Belarus devlet televizyonuna röportaj verdi. Bir buçuk saat kadar süren programda pişmanlığını dile getiren Roman Protasevich, Belaruslu güvenlik görevlileriyle işbirliği yaptığını söyledi. Hükümetin devrilmesi ve Aleksander Lukaşenso’nun fiziki olarak elimine edilmesi komploları kuran kişilerin bir internet platformunda düzenlediği konferanslara anonim olarak katıldığını söyleyen Roman Protasevich, bunu kendisine söz konusu komplocularla Belarus muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya arasında aracılık rolü verildiği için yaptığını belirtti. Röportaj esnasında gözlerinin dolduğu gözlenen Protasevich, Belaruslu muhaliflerin faaliyetlerinin Belarus’u zayıflatmak için yabancı istihbaratlar tarafından finanse edildiğini ileri sürdü. Polonya ve Litvanya’nın Rusya’yı eleştirmek ve Orta Doğu’dan gelen göçmenleri almamak için Belarus muhalefetini desteklediğini ileri süren Belaruslu gazeteci "Kaybettik. Batının yaptırımlarının amacı Belarus ekonomisini mahvetmeyi amaçlıyor, bu sayede aç kalacak Belarusluların yeniden sokağa dökülmesini amaçlıyor. Svetlana Tikhanovskaya da bunun farkında" şeklinde konuştu.

Yardım sözü tutulmadı

Varşova’da açılan Belarus Evi’ne de değinen Protasieviç, bu kurumun göçmenlere yardım için Polonya hükümetinden 53 milyon zloti (yaklaşık 12 milyon euro) yardım aldığını ancak söz konusu yardımları gerçekleştirmediğini iddia etti. Protasieviç, NEXTA kanalında birlikte çalıştığı ortağı Stepan Pucila’ya da Rus oligarklardan para almak ve gazetecilik sınırını aşan etkinliklerde bulunmakla suçladı. Röportajının bir kısmında Aleksander Lukaşenko’ya saygı duyduğunu, ondan hayranlıkla söz ettiğini belirten Roman Protasieviç, muhalefete uygun zaman gelinceye kadar gösterileri askıya almaları tavsiyesinde bulundu.

Söz konusu röportajı değerlendiren Roman Protasevich’in babası Dimitri Protasevich ile Belaruslu muhalifler Protasevich’in bu açıklamaları baskı ve işkence altında yaptığını söyledi. Roman Protasevich, kız arkadaşı Sofia Sapiega ile birlikte 23 Mayıs’ta Minsk havalimanında gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Belarus makamları Protasevic’e yetkililere ve kolluk kuvvetlerine karşı nefreti körüklemek, halkı isyana teşvik etmek, kamu düzenini ciddi şekilde ihlal edici faaliyetler düzenlemek suçlamasını yöneltirken, Protasevichgözaltında yayınlanan ilk videosunda halkı kitlesel gösterilere teşvik ettiğini kabul ederek, yetkililerle işbirliğine gittiğini söylemişti. Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk’e indirilmesi ve Roman Protasevich’in gözaltına alınması üzerine AB liderleri Belarus havayolu şirketlerinin AB hava sahasına girişini yasaklamış, AB havayollarına ise Belarus hava sahasını kullanmamaları yönünde tavsiyede bulunmuştu.