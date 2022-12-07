Zorla alıkoydukları kişilere işkence ederek mallarına çöken çete çökertildi

İstanbul’un Pendik ilçesinde, kaçırdıkları 2 kişiye işkence yaparak bu kişilerin üzerinde bulunan ev ve araç gibi mal varlıklarının piyasa değerinin çok altında alan çete polis tarafından çökertildi. 14 şüphelinin yakalandığı operasyonda, tüfek ve tabancalar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin Anadolu yakasında kalan ilçelerinden Pendik’te 2 kişinin bir çete tarafından zorla tahsilat yapmak amacıyla alıkonulduğu bilgisine ulaştı.

Organize Polisi, alınan ihbarın ardından savcılığa başvurup soruşturma izni istedi.

Zorla rehin alınan kişilerin üzerinde bulunan ev ve araç gibi mal varlıklarını piyasa değerinin çok altında alan çeteyi takibe alan emniyet ekipleri, şüphelilerin alıkoydukları şahıslara zorla kredi çektirdiklerini ve el koydukları cep telefonlarında bulunan internet bankacılığından kendi hesaplarına para aktardıklarını tespit etti.

Zorla alıkoydukları kişilerden aldıkları paranın bir kısmı ele geçirildi

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, 14 kişilik çeteye yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin devamında dün operasyonun düğmesine bastı.

Sabah saatlerinde “Nitelikli Yağma” ve “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarını işleyen suç ağının 14 üyesinin tamamı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çete üyelerinin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 70 mermi ile 55 bin lira para ve zorla alıkonulan şahıslara ait cep telefonu ele geçirildi.

Çetenin baskısından bunalmışlar

Yapılan araştırmalarda, çete üyelerinin, üzerlerine aldıkları para ve mülkleri üçüncü ve dördüncü şahıslara aktardıkları anlaşıldı.

Çetenin baskısından yılan ve korkudan İstanbul’u terk eden mağdurların ise suç ağına kaptırdıkları ev ve arabalarını ise yıllarca güçlükle biriktirdikleri parayla aldıkları öğrenildi.

Çete üyeleri hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.