Zorda kalanları kredi ile borçlandıran 12 kişi yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde zor durumda olan ve borçlu kişilere yüksek miktarda kredi çektiren 12 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, herhangi bir işte çalışmayan, düzenli bir geliri bulunmayan veya düşük ücretli bir işte çalışıp yüksek miktarda kredi talebinde bulunan vatandaşlar üzerinden belirli bir ücret karşılığında bu kişilere kredi kullandırılarak bankaları ve kredi tahsis kurumlarını dolandırdıkları ve vatandaşların kimlik bilgileri ele geçirilerek bilgileri olmaksızın vatandaşlar adına banka ve kredi tahsis kurumlarından kredi çekmek suretiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Jandarma, Tarsus merkezli olmak üzere, Mersin, Adana, Yozgat’ta O.A., M.Ö., G.T., B.Ç., Ç.K., F.K., E.O., A.Ö., A.S., E.Ö.İ., A.B. ve İ.A. adlı şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, bir kısım şüphelilere ait adreslerde kredi kullandırılacak şahıslar ve başka şahıslara ait çok sayıda kredi ve banka kartı, pos cihazı, dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.