Zonguldak’taki ’Müsilaj-2’ operasyonunda 2 gözaltı

Zonguldak’ta düzenlenen Müsilaj-2 operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, sahil illerinde yapılanan mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik "Müsilaj-2" operasyonu düzenlendi.

Operasyon doğrultusunda, Zonguldak’ta bulunan 2 şahsın ve bu şahıslar aracılığıyla tespit edilen 3. şahsın ikamet ve iş yerlerinde Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 332 adet tabanca fişeği ve 16 adet av fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.