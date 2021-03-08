Zonguldak’ta yol verme kavgası: 1 yaralı

Zonguldak’ta taksici ile yol verme yüzünden tartışan şahıs, çıkan kavgada kafasından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Acılık mevkiinde bir ticari taksi şoförü ile Çağrı D. isimli vatandaş arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Çağrı D. kafasına aldığı darbeler nedeniyle kanlar içinde kalırken, ticari taksi şoförü olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Çağrı D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri daha sonra tarafları polis merkezine götürdü. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.