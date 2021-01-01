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Zonguldak’ta yeni yılın ilk kazası: 2 yaralı
Zonguldak’ta Kozlu ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Asayiş 01.01.2021, 02:25
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Zonguldak’ta Kozlu ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Kavaklık mevkinde meydana geldi. Zonguldak istikametinden Kozlu istikametine 67 T 0020- plakalı Fiat marka taksi, kaşı yönden gelen 67 LF 370 plakalı Isuzu marka kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılar ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler yaralılara müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza da karşı yönden gelen kamyonet sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.
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