Zonguldak’ta yasadışı bahis ve kumarla mücadele denetimi yapıldı

Zonguldak’ta yasadışı bahis ve kumarla mücadele faaliyetleri doğrultusunda umuma açık eğlence ve dinlenme yerleri denetlendi. Denetimlerde bir iş yerine kumar oynatmaktan 5 kişiye de kumar oynamaktan 9 bin 95 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasadışı bahisle ve kumarla mücadele faaliyetler doğrultusunda il genelindeki toplam 97 umuma açık eğlence ve dinlenme yeri ile ganyan bayii denetlendi. Bin 283 kişinin sorgulaması yapıldı.

Yapılan denetimlerde; il merkezi ve Kozlu ilçesinde 2 kıraathane hakkında yasaklı alanda sigara ve alkol tüketiminden dolayı idari yaptırım uygulanmasına yönelik tutanak tutuldu. Kdz. Ereğli ilçesinde bir kıraathane sahibine kumar oynatmaktan ve yer temin etmekten dolayı adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye toplam 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca uygulama esnasında yapılan sorgulamalar sonucu; Çaycuma ilçesinde "dolandırıcılık" suçundan aranan bir kişi, Devrek ilçesinde "bakaya" olarak aranan bir kişi şahıs olmak üzere toplam iki aranan kişi yakalandı.

Uygulamanın ilerleyen saatlerinde çarşı mahalle bekçilerinin il merkezinde yaptıkları kontrollerde; havaya ateş etmek suretiyle genel güvenliği tehlikeye düşüren bir şüpheli ve olayda kullandığı bir adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yasadışı bahis ve kumar dahil her türlü suçla mücadeleye yönelik denetimlere aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.