Zonguldak’ta yangın paniği, öğrenciler böyle kurtarıldı

Zonguldak’ta çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı apartmanda yangın meydana geldi. Yangının çıktığı evde arkadaşının uyandırmasıyla kurtulan Teoman Kaan Yalçın, "Çok zor kurtulduk. Arkadaşım uyandırmasaydı ölüyordum" diyerek yaşadığı dehşeti korku dolu gözlerle anlattı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah 10.00 sıralarında İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak’ta beş katlı bir apartmanın üçüncü katında yangın meydana geldi. İsmail Kaan Yalçın ve arkadaşı Mehmet Ali Öymen’in yaşadığı dairenin elektrik panelinde başlayan yangın ayakkabılığın tutuşmasıyla büyüdü. Kısa sürede dairenin içerisi ve apartmanı dumanlar sardı.

Yangını fark eden arkadaşı o sırada uyuyan İsmail Kaan Yalçın’ı uyandırarak durumu haber verdi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri duman dolayısıyla merdivenleri kullanamayan diğer apartman sakinlerini kurtarmak için çalışma başlattı.

Kurtarma merdiveniyle önce alevlere müdahale eden ekipler ardından da yangının yaşandığı dairenin yan ve üst katlarında oturan diğer üniversite öğrencilerini kurtarmak için çalışma yaptı. Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Teoman Kaan Yalçın, "Elektrik panelinden çıktı şalterden. Arkadaş uyandırmasa zaten Allah korusun ölüyordum. Evde iki kişiydik. Uyandırdı yangın olduğunu söyledi. Ayakkabılık kabının orada. Elektrik paneli de oradaydı zaten. Zor çıktık" diye konuştu.

Dumandan etkilenen 15 öğrenciye müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı

İtfaiye merdiveniyle kurtarılan öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerine adeta seferber olan sağlık ekipleri yaptı. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı öğrenciler ayran içerek olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın sonrası apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Köpeğiyle yangından kurtulan bir öğrenci ambulansa bindi. Apartman sakinlerinden İsmail Uzaldı, "Üçüncü kattan başlamış ama yangın komple sarmadan önce duman çıkmış. Ben seslere uyandım. Dördüncü katta oturuyordum. Ön tarafa bakan tarafta oturuyorum. Sonra çıktık" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Hüseyin Cevher de "Şu anda sevindirici haber hiçbir öğrencimiz sıkıntı yaşamadı. İnşallah kazasız belasız atlatacağız. Öğrencilerimiz kurtarıldı. Amacımız onların can ve mal güvenliğini sağlamak" diye konuştu.

Bazı öğrenciler ise olayın şokunu yaşarken ekipler soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.